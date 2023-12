Jacob Cortez, San Beda Red Lions iiwasan magkalat sa free throw line

Do-or-die Game 3 ngayong Linggo:

(Smart Araneta Coliseum)

Best-of-three championship

2:00pm — Mapua vs San Beda

(*Serye tabla, 1-1)

SA loob ng isang buong linggong pahinga, isa sa pinaghandaan ni Jacob Cortez at ng San Beda University (SBU) Red Lions ang kanilang free throw shooting.

Pakay ng Red Lions na ikadena ang pangalawang panalo pagharap nila sa Mapua University sa do-or-die Game 3 ng kanilang best-of-three finals upang masungkit ang korona sa NCAA Season 99 men’s basketball tournament na lalaruin sa Araneta Coliseum ngayong Linggo.

Nagwagi ang San Beda sa Game 2, 71-65, kaya nakahirit sila ng rubbermatch.

May 18 free throws ang ipinukol ni Cortez nakaraang laban, 34 ang kabuuan na ibinato ng Red Lions at kalahti doon ay mintis, kaya naman isa ‘yun sa pinangangambahan ni head coach Yuri Esceueta.

“Nagalit ako,” anang coach.

Kahit maraming mintis sa free throws ay nakapagtala pa rin si Cortez ng 21 points kasama ang dalawang clutch three pointers sa fourth quarter.

Para kay 21-year-old Cortez, na ang ama ay si former collegiate at PBA standout Mike Cortez, may mga adjustments itong gagawin sa Game 3.

“Gusto ko lang manalo,” ani Cortez.

Kumpiyansa naman si Escueta na makakapag-adjust ang kanyang mga bataan para masungkit ang inaasam na korona.

“All of them babalik sa same situation na ganyan, I’m sure they’re going to be better,” hayag ni Escueta. “First time lang nila mag-free throw ng ganyan kadami.”

Samantala, inaasahang bakbakan ang masisilayan ng mga fans dahil itotodo rin ng Cardinals ang kanilang lakas upang makopo ang panalo.

(Elech Dawa)