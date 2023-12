Hindi pinayagan? Sharon ‘di nakasama sa ‘E.A.T.’ si Alden

Nag-guest si Sharon Cuneta sa Friday live episode ng ‘E.A.T.’ noontime show ng TV5.

Bago maglaro ng ‘Peraphy’, isang segment sa Legit Dabarkads noontime show si Sharon ay tinanong ni Vic Sotto ang Megastar kung bakit hindi nito sinama si Alden Richards?

Sagot ni Shawie sa Tito Vic niya, “Parang ano, eh, hindi ko alam kung pinayagan, pero gusto niyang sumama talaga!” sabay promote ng kanilang movie na ‘Family of Two: A Mother and Son Story’.

Hindi nga pinalad si Sharon sa nasabing money game segment.

Eleven thousand ang consolation prize na makukuha dapat ng Megastar pero hindi niya kinuha ang premyo at sa halip ay ibinahagi niya Ito sa lucky televiewers ng noontime show ng Tito Sotto, Vic, at Joey de Leon.

Isa si Sharon sa mga artistang may entry sa 2023 MMFF at sobra niyang sipag mag-promote, ha!

Bongga!