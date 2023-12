Habol mas mahabang playing time! Kai Sotto tumalon sa Yokohama B-Corsairs sa Japan B.League

ISUSUOT na ni Kai Zachary Sotto ang uniporme ng Yokohama B-Corsairs matapos ang pakikipaghiwalay nito sa Hiroshima Dragonflies sa Japan B.League.

Nakatakdang pirmahan ng 7-foot-4 Filipino ang papeles para sa kanyang paglipat at magsisimula siyang magpraktis kasama ang bago niyang koponan sa darating na Martes.

Inaasahan na makakalaro na si Sotto sa susunod na weekend matapos ang mahaba nitong pagpapagaling at pagpapahinga dahil sa injury sa likod na nag-sideline sa kanya mula noong huli siyang naglaro sa FIBA World Cup 2023 nang talunin ng Gilas ang China noong Setyembre 2.

Ang paglipat mula Hiroshima patungong Yokohama ay makikinabang kay Sotto sa maraming larangan, higit sa lahat ay ang potensiyal para sa mas maraming oras ng paglalaro.

Ang 6-foot-11 na si Josh Scott lamang ang kanilang tanging tunay na sentro sa B-Consairs kaya magaan sa mga malalaking bagay at magandang hudyat para sa Gilas Pilipinas mainstay na mabigyan ng mas maraming oras makalaro at pagkakataon na ipakita ang kanyang mga kasanayan.

Habang si Scott ay may average na 6.2 puntos at 7.7 rebounds sa isang laro sa loob ng 27.1 minuto, tiyak na makakatulong ang presensiya ni Kai na protektahan ang rim at ang mga board para sa isang koponan na kasalukuyang may 7-12 record sa standings.

Makakasama ni Sotto sa Yokohama si Yuki Kawamura, na isang mahusay na point guard na may average na 25.2 puntos at 5.8 assists bawat laro.

(Lito Oredo)