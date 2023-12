Chie palaban sa mga basher

Pinalagan ni Chie Filomeno ang bashers niya sa social media na diumano’y mga followers ni Andrea Brillantes.

Bina-bash si Chie matapos niyang kampihan si Kathryn Bernardo sa isyung hiwalayan.

Naging very vocal kasi ang actress sa pagsuporta niya sa kaibigang si Kathryn.

Matapos nga nun ay umani ng bash ang sexy actress.

May basher pa na nag-repost ng sinasabing scandal video diumano ni Chie at Zeus Collins.

Komento ni Chie sa nasabing post, “Yan na yun? Proven na fake news, why are you so pressed?”

“Iba ako mapuno,” tweet pa ni Chie

Pero hindi tinantanan ng basher si Chie,

“Kapit yan kay Kath kasi akala niya sisikat.”

“Iba din to si chie filomeno mapuno. Napuno lang siya depende sa kalaban niya. Dahil feeling niya close friends sila ni Kath at madaming fandom na kakampi sa kanya kaya puno punuan siya. Samantalang noon na may issue siya kay Dawn at sa Isang hashtag member ayyyy hindi siya napuno.”

Pero hindi uli ito pinalampas ng aktres, “Teh napuno at nagsalita ako sa both issues na yan, gawa gawa na naman kayo istorya.”

Marami rin ang nagtatanggol Kay Chie mula sa bashers, “Umay kase kay @iamandrea_b di ipagtanggol yung sarili puro delulu fans taga pagtanggol”

Mukhang hindi pa agad matatapos ang talakan na Ito sa social media. Udyok nga ng fans ng aktres ay huwag na nitong patulan ang mga basher at umiwas na rin sa pagkokomento. (Ogie Rodriguez)