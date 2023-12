Cassy memorable ‘halikan’ kay Darren

Para kay Darren (Espanto), ang mga eksena niya na kasama ang mga beteranong artista, ang memorable sa kanya.

Yes, ikaw ba naman ang makaeksena nina Vilma Santos, Christopher de Leon, bongga talaga, di ba?

“Pero ‘yung bonding namin off camera, ang sarap ng experience na `yon.

“But of course, memorable ang mga scenes ko na kasama silang lahat,” sabi ni Darren.

Si Cassy Legaspi naman ay hindi raw malilimutan ang ‘sampal’ sa kanya ni Gabby Eigenmann.

“Hindi ko na makakalimutan `yon, sampalan scene with my Papa (Gabby). Thank you Papa, you’re the best. Actually, totoo ang tears ko noon, kasi napakasakit!

“Pero ginusto ko `yon. Professional po tayo!

“Pero, memorable scene rin sa akin ‘yung last scene namin ni Darren,” sabi ni Cassy.

“Uy, nakalimutan ko `yon!” hirit ni Darren.

“Wow, ha! Talaga ba? Wow!

“How can you forget that?” sunod-sunod na tanong ni Cassy kay Darren.

“Because it’s been months na!” sagot ni Darren.

“Ako, nandito (isip) pa rin, eh! Bakit ganun? Ako lang nakaalala.

“Hindi ba memorable ‘yon sa iyo? Naka-ilang takes tayo!” chika pa ni Cassy.

“Abangan niyo na lang po,” sabi na lang ni Darren.

Well, mukhang lambingan o baka kissing scene `yon, kaya ganun na lang ang reaksyon ni Cassy nang hindi `yon banggitin ni Darren, ha!

So, abangan niyo na lang sa ‘When I Met You in Tokyo’ ang mga eksenang `yon nina Cassy, Darren, ha! For sure, makikiliti, maaliw kayo sa kanilang dalawa. (Dondon Sermino)