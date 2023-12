Calamba City Mayor Ross Rizal namudmod ng Christmas Gift Package sa mga nasasakupan

NAMAHAGI ang Calamba City government, sa pangunguna ni Mayor Ross Rizal, ng Christmas Gift Package sa mga residente nito mula sa mga malalayong baryo hanggang sa mga exclusive subdivisions sa Nuvali.

Nagsimula ang Pamaskong Handog program noong Disyembre 8 na tatagal hanggang Linggo, Disyembre 17, 2023.

Sakop ng naturang programa ang pamimigay ng assistance at regalo sa 54 barangay na lampas sa 180,000 gift package na kasamang nabiyayaan ang mga persons with disabilities (PWDs) at senior citizens.

Ang mga gift package ay naglalaman ng food items gaya ng Noche Buena items at cash vouchers para sa ilang piling residente.

Personal na pinamunuan ni Mayor Rizal ang pamamahagi ng mga gift package dahil nais niyang maramdaman ng mga Calambeños ang diwa ng Kapaskuhan.

“We want to show our appreciation and love to our people, who, despite all the difficulties this year, they are still resilient and supportive of our city. We simply want them to feel that Christmas is here, the Lord has been good to us, and we want to let them know that we are always here to support them and serve them, they are not alone,” sabi ng alkalde.

Ayon kay Mayor Rizal, ang programang ito ay naglalayon na mailapit ng pamahalaang lungsod ang serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng personal na pakikisalamuha sa kanilang mga mamamayan.

Ipinapakita rito ang kooperasyon at partisipasyon ng bawat lokal na opisyal bilang pagtugon sa nais nitong bagong Calamba o ‘CalamBago’.

Ang Calamba City, ang pinagmulan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ay isa sa fastest-growing cities sa Pilipinas sa nakalipas na mga taon dahil sa maunlad na ekonomiya buhat sa industrial at commercial sectors. Isa rin ang Calamba sa Top 10 Tax Earning Cities sa labas ng Metro Manila.

Pero giit ni Mayor Rizal, hindi dapat limitado sa enonomic growth ang pag-unlad ng Calamba kundi pati social at environmental impact na nararamdaman ng bawat residente nito.

Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakapokus ang Calamba sa sustainable at inclusive growth na makikinabang ang baeat indibidwal maging ang marginalized at vulnerable regions.

Balak ni Mayor Rizal na maglunsad pa ng maraming makabuluhang proyekto sa pangkalusugan, edukasyon, imprastraktura, kalikasan, relief operations at disaster preparedness.

“We’ve come a long way, and I am proud with what we have achieved as a city. But again, this is just the beginning and there is a lot more work to be done, that’s why we continue to push forward, and we really need everyone on board with us with our shared vision of ‘CalamBago’, as a city of excellence in service, innovation and for the benefit of the Calambeños,” aniya.

Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa kabutihan ng alkalde.