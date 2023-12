Bong mamumudmod ng papremyo

Ang saya lang dahil every year ay nagsasagawa ng live program si Senator Ramon Bong Revilla Jr. bilang pagdiriwang ng Kapaskuhan bilang pasasalamat upang makapiling niya ang kanyang mga tagasuporta mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Nagbabalik nga ang ‘Pogi na Pasko Christmas Giveaway’ at gaganapin ngayong Disyembre 17 at mapapanood sa Facebook account ni Sen. Bong, facebook.combongrevillajrph at ilan nga sa maaaring mapanalunan ay 2 mobile sari-sari store, 4 iPhone15 promax, 3 iPhone15, pangkabuhayan package, cash prizes na P100K, P50K, P25K, P10K, at may malaking-malaking sorpresa na ikatutuwa ng mga manonood.

Sa mga gustong lumahok, mag-fill up sa GOOGLE FORM na ito: https://forms.gle/j2XUb2Rk5XwzoUzcA and take note, isang entry lang bawat kalahok para manalo.

At heto oa, may ‘Amazing ang Pasko Dance Challenge rin na bongga ang prizes, ha!

Ang lahat ng mga lalahok sa dance contest ay mag-download ng ‘Idol Kita sa Pasko/Pogi na Pasko’ jingle na siyang gagamiting tugtog sa lahat ng katergorya sa dance contest.

Ang maganda pa, hindi pa rin mawawala ang mga palarong Pachingko, Amazing Roleta, Poging Pasko Stockings ,Trivia Games at marami pang iba na pangungunahan mismo ni Sen. Bong kasama ang mosis niyang si Representative Lani Mercado-Revilla, at buong pamilya nila at ilang sorpresang celebrity na makikisaya sa buong programa.

“Masaya ang magiging takbo ng ‘Pogi na Pasko Christmas’ giveaway dahil bukod sa napakaraming papremyo ay pinaghandaan namin ang mga pakulo na tiyak na magpapasaya sa marami nating kababayan,” sey ni Sen. Bong.

Ang bongga talaga ng actor-politician dahil grabe kung mag-share ng kanyang blessings, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)