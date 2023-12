Lagpas 5 deals umano ang nakatakdang lagdaan sa pagitan ng mga kompanyang Pilipino at Japanese sa paglahok ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa 50th Commemorative ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit sa Tokyo.

Sinabi iyan ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Alfredo Pascual sa Malacañang Press Corps. nitong Sabado, Disyembre 16.

Aniya, nakatakdang pirmahan ang memoranda of agreements and understandings sa Lunes, Disyembre 18, 2023.

Samantala, tumanggi si Pascual na ibunyag ang karagdagang mga detalye sa kung anong mga sektor ang kasali sa mga deal ito’y para raw hindi maunahan ang mga talakayan sa pagitan ng Pilipino at Japanese firms.

“It’s an expression of interest to invest in the Philippines, expressions of Japanese companies to invest in the Philippines. Some are MOUs between Philippine companies and Japanese companies,” ani Pascual.

Sinabi niya na ang mga kasunduan na lalagdaan ay magiging patunay ng tiwala ng Japan sa industriya ng negosyo sa Pilipinas.

Matatandaang nasa Tokyo, Japan si Pangulong Marcos para sa 50th Commemorative ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit kasama ang ilang opisyal ng gabinete. (Vincent Pagaduan)