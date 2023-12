Alex pinagyabang retokadang ilong

Proud retokada si Alex Gonzaga!

Yes, buong ningning niyang pinost sa kanyang Instagram ang pagpaparetoke niya ng ilong.

Kunsabagay, baka naman part `yon ng endorsement niya, dahil binanggit din niya sa post ang pangalan ng clinic na kilala sa pagpapaganda.

“Magpaganda ka habang wala sa bahay asawa mo… pagbalik nya tapos nagtaka sya saka mo sabihin ‘ako lang to’,” sey ni Alex, kasunod ang hashtag na #NowYouNose.

May chika rin siya na bumilang ng maraming taon bago niya ginawa ang pagpapaayos ng ilong.

“I say do what makes you happy! After so many years of contemplating, last month I finally decided to do it. Wala nang nakapigil. Now you nose!” chika pa niya, kasunod ang mga hashtag na #filternomore, #Belo.

At siyempre, marami ang pumabor sa desisyon na ito ni Alex. Although, sa totoo lang, hindi naman masyadong halata ang pagpaparetoke, na iisipin mo nga sa unang tingin, baka nadala lang sa makeup.

At baka naman din paandar ito ni Alex, na sa huli, mapapanood sa video niya sa YouTube na ‘itchaprank’ lang pala.

Anyway, puring-puri ang kagandahan ni Alex nina Pauleen Luna, Dianne Medina, Zeinab Harake, Lovely Abella, at iba pa.

Pero kung ang komento ng mga fan ang babasahin mo, maaliw ka talaga.

“Mas maganda ka po dati. Natural beauty.”

“Ganda! Pero ‘di ko naman tanda na pangit pala nose niya dati?”

“Hindi ko napansin na nagpa-rhinoplasty ka, kasi dati nang matangos ilong mo, parang natural lang siya.”

“Ganda, at ganyan din me nung bagong retoke, proud kasi bumagay sa face.”

“Hawig mo na si Hipon.”

“Aabangan ko mag-comment si @luckymanzano dito.”

Well…