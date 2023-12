50 bahay naabo, 3 dedo

Binawian ng buhay ang tatlo katao sa sunog na tumama sa isang residential area sa Molo District, Iloilo City, madaling araw nitong Sabado.

Ang sunog ay nagsimula ng alas-4:42 ng madaling araw at naapektuhan nito ang nasa 50 bahay sa Zone 3, Brgy. Habog-Habog Salvacion, ayon sa City Social Welfare and Development Office.

Gawa sa light materials ang mga bahay kaya naman mabilis na kumalat ang apoy. Umabot pa sa ikaapat na alarma ang sunog ganap na alas-5:02 ng umaga.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakontrol ang sunog ng alas-5:53 ng umaga at idineklara naman itong fire out ng alas-6:59 ng umaga.

Patuloy pa ang imbestigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog.