Inianunsyo ng Land Transportation Office (LTO) nitong Sabado na hindi na sila mag-iisyu ng papel na driver’s license dahil kasado na ang supply ng tinatayang 4 na milyong plastic cards.

“We would like to announce to our clients, to the Filipino people na wala ng lisensyang papel! Balik-plastic na lisensiya na tayo!” saad ni LTO chief Vigor Mendoza.

Aniya, ang idedeliber na mga plastic card ay sapat na para mabura ang backlog ng driver’s license pati na ang araw araw na pangangailangan sa mga nag-aaply ng bago at renewal ng lisensiya.

“The delivery of these four million plastic cards is enough to address both the backlog and the daily usage through application and renewal of driver’s license,” paliwanag ni Mendoza.

Noong Abril pa nag-iisyu ng papel na lisensiya ang LTO dahil sa shortage ng supply ng plastic card bunsod ng delay sa bidding ng magsu-supply nito.

Noong Agosto, nag-isyu ng temporary restraining order (TRO) ang Quezon City court upang pigilan ang ang LTO na tumanggap ng plastic card mula sa contractor na Banner PlastiCard.

Gayunman, inapela ng Office of the Solicitor General (OSG) sa Court of Appeals ang injunction order ng Quezon City court kaugnay sa delivery ng natitirang 3.3 milyong plastic card.

Kung papaboran ng CA ang petisyon ng OSG, madadagdagan ng 3.3 milyon ang supply ng plastic card para sa driver’s license.