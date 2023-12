Aabot sa 3,000 manggagawa ang mabibigyan ng trabaho kapag sinimulan na ang paggawa ng tatlong barko ng Philippine Coast Guard (PCG) sa Cebu City.

Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na sa ilalim ng 2024 national budget, P2.8 bilyon ang dinagdag sa budget ng PCG.

Sa halagang ito, P300 milyon ang gagastusin sa weapon system, habang P2.5 bilyon naman sa pagpapagawa ng tatlong patrol boat ng PCG.

Gagawin ito sa shipyard ng Austal Corporation ng Australia sa Balamban, Cebu.

“Dito gagawin sa Pilipinas itong mga barkong ito. Nakausap na namin si President Bongbong Marcos Jr. and ang plano ay gawin ito sa Cebu under the Austal Corporation,” saad ni Zubiri sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Austal Corporation is an Australian company that builds Australian military ships. Sa Australian Navy, sa US Navy pero dito na gagawin sa kanilang planta. Meron pala silang planta sa Cebu, Balamban, Cebu at ang plano po magha-hire sila ng 3,000 Filipinos para gawin itong barko dito sa ating bansa for our Philippine Coast Guard,” paliwanag ng Senate President.

“These are patrol ships na made in the Philippines. Ito na magja-jumpstart ng ating SRDP, Self-Reliance Defense Posture program,” dagdag pa niya.