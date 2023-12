Tatlong Israeli hostages sa Gaza ang nasawi nang aksidenteng mabaril ng mga sundalong Israeli.

Ito ang ibinunyag ng Israel Defense Forces kung saan sinabi bi IDF spokesperson Daniel Hagari na napagkamalan ng kanilang sundalo na mga Hamas ang mga bihag at isang banta sa kanila kaya pinagbabaril nila ang mga ito.

Ang napaslang na hostages ay kinilalang sina Yotam Halm at Samer Talaka na kapwa binihag ng mga Hamas sa Kibbutz Kfar Aza at Kibbutz Nir Am habang ang isang lalaki ay hindi na inilabas ang pagkakakilanlan.

Nangyari ang insidente matapos halughugin ng mga sundalo ang Gaza.

Ang bangkay ng mga napaslang na bihag ay dinala na sa Israel kung saan nagpaabot ng pakikiramay ang Israel Defense Forces sa mga kaanak ng biktima.