Tinanggap ng gobyerno ang may 1 milyong doses ng monovalent vaccines mula sa COVAX facility para sa Omicron XBB variant.

Ayon kay Health Secretary Teo­doro Herbosa, ito ay ibibigay sa dalawang tranches na tig 500,000.

Sinabi ni Herbosa, ang makakatanggap ng monovalent XBB vaccines ay iyong nasa risk population gaya ng senior citizens at mga may comorbidities.

“If you are a young individual with COVID-19 vaccine, you will not be needing this,” ani Herbosa.

Ayon kay Herbosa wala nang pondo para pambili ng bakuna kontra coronavirus sa susunod na taon.

“We’ve vaccinated 74 million Filipinos with (COVID-19) primary doses and boosters and then there are about 5 million Filipinos infec­ted through natural immunity, thus high is the number of Filipinos who are already immune against COVID-19,” dagdag ni Herbosa.

Sinabi ni Herbosa na nasa experimental phase pa kaya naghihintay pa sila ng final registration bago bumili ng vaccines at ito ay isasailalim pa ng assessment ng Health Technology Assessment Council. (Juliet de Loza-Cudia)