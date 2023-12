Hinikayat ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang mga motorista na huwag nang mamili ngayong weekend dahil sa inaasahang matinding trapik sa mga pangunahing lansangan simula ngayong Biyernes na saktong araw ng sahod.

“Sa atin pong mga kababayan, kung puwede pong mag-defer muna ng shopping ng weekday next week, mas maganda po at `wag nang sumabay ngayong weekend. We have to plan `yung ating pagsa-shopping,” ayon kay MMDA Chairman Romando Artes sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo.

Tinataya naman na mahigit 400,000 na sasakyan ang dumaan umano sa kahabaan ng EDSA noong Huwebes (Disyembre 14).

Karaniwang nagiging mas mabigat ang trapiko sa pagitan ng alas-singko ng hapon hanggang alas-10:00 ng gabi, ayon kay Artes.

Dagdag pa nito, nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa mga mall operator sa kahabaan ng EDSA para tumulong sa trapiko at pila ng mga pasahero.

(Carl Santiago)