Itong nakalipas na ilang linggo, medyo lumalamig ng kaunti ang ating klima. Dahil dito, may ilan na nagkaroon ng ubo at sipon. Ang iba, binabalewala lang, ngunit ang iba, sobrang lumalala na kinakailangan maospital. May ilan din na naaadmit sa ICU, dahil hindi lang ubo at sipon kungdi pinulmonya na pala. Para maintindihan natin ang nangyayari sa daloy ng hangin, ito ang dinadaanan ng hangin sa ating katawan.

Ang daan ng hangin ay ang respiratory system. Nagmumula sa ilong at bibig ang pasok ng hangin, papunta sa lalamunan at voice box o ang pharynx at larynx. Tutuloy ito sa malaking daanan o windpipe, ang trachea, papunta na sa airwaya, ang bronchus, bronchioles hanggang sa baga at ang mga alveoli o air sacs. Ang pangunahin na gawa ay maipasok ang oxygen at mailabas ang carbon dioxide. Sa dulo naman ay para malagyan ng oxygen ang dugo na syang dadalhin sa iba’t ibang bahagi ng ating katawan, ito na ang circulatory system.

Kadalasan kapag inubo at sinipon, virus ang sanhi. Panatilihin lang ang lakas ng katawan, kusang mawawala naman. Ang tinatamaan ay mula ilong hanggang sa windpipe. Ngunit kung tumagal na, dumami at magkakulay na ang plema, maaaring maging bakterya na ang sanhi. Mas madami na ang sintomas, lalong lalo na ang lagnat. Dito nangangailangan na ng gamot o antibiotic.

Sa sandaling maging pulmonya, gagawan ng laboratoryo tulad ng CBC at x-ray upang masiguro sa diagnosis. Ito ang typical na pulmonya. Pero maaaring mayroong mga findings ngunit walang masyadong sintomas. Ito ang atypical pneumonia. Kaya nabansagan din na walking pneumonia. Ibig sabihin, may kaunting sintomas, di masyadong linalagnat, ngunit pulmonya pa din ang karamdaman. Magkaiba ang bacteria ng dalawa, ngunit parehong kailangan pa din gamutin. Parehong tinatawag na community acquired pneumonia ang dalawa. Nahawa sa paligid. May tatlo pang paraan magkaroon ng pulmonya. Ang healthcare acquired, nahawa sa isang manggagamot o allied health professional tulad ng nurses, midwives at iba pa. ang pinaka matindi at kung minsan mahirap gamutin ay ang hospital acquired pneumonia dahil nakuha habang nasa ospital ang pasyente. Ang huni ay may kinalaman sa pagkain. Napunta sa daanan ng hangin ang pagkain at hindi sa daanan ng pagkain o esophagus. Aspiration pneumonia ang tawag dito.

Ang mahalaga ay kapag hindi gumagaling ang ubo at sipon, may iba pang sintomas, at masyadong bata o matanda, o iba pang karamdaman, ay magpatingin na agad agad. Kailangan din matest laban sa covid19 na ngayon ay umti umting tumataans nanaman ang bilang kaya pinagiingatan ang lahat.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe!Remain vigilant!

