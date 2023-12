Vincent ‘Asero’ Astrolabio abanger sa magwawagi sa pagitan nina Alexandro Santiago, Junto Nakatani

NAKALINYANG umupak para sa ikalawang pagsubok sa world title fight si hard-puncher Vincent “Asero” Astrolabio kontra sa magwawagi sa pagitan nina reigning World Boxing Council (WBC) bantamweight titlist Alexandro “Peque” Santiago at two-division world champion Junto Nakatani ng Japan sa Pebrero 24 sa Tokyo.

Nakakuha ng karapatan ang 26-anyos na tubong General Santos City matapos patumbahin ang beteranong pambato ng Thailand na si Nawaphon Kaikanha sa bisa ng 11th round technical knockout upang mapagwagian ang interim WBC 118-pound title eliminator noong Agosto 28 sa Suamlam Night Bazaar sa Bangkok, Thailand.

Inihayag ng head trainer at coach ni Astrolabio na si Nonoy Neri na nakatakdang maghintay ang Pinoy power puncher sa magwawagi kina Santiago at undefeated Japanese boxer, bilang co-main event bout sa salpukan nina WBA 118-lb titlist Takuma Inoue at Filipino challenger Jerwin “Pretty Boy” Ancajas sa Kokugikan Hall.

“Yes po. Sunod na laban ni Astrolabio sa winner ng Santiago at Nakatani,” wika ni Neri sa Abante Sports.

Minsang binarag ng solidong kanang uppercut si Astrolabio (19-4, 14KOs) ang mukha ni Kaikanha nang bumitaw ito ng magkasunod na 1-2 punch na kombinasyon upang pasubsubin sa sahig ang Thai boxer. Nagawa pang makatayo ni Kaikanha sa bilang ni referee Yuji Fukuchi subalit pinaulanan ito ng mga banat ni Astrolabio upang tuluyang itigil ang laban sa nalalabing isang minuto at limang segundo.