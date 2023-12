Utak sa tsinuging kapitana, mister timbog

Natimbog na ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang utak sa pagpaslang sa barangay chairwoman at sa asawa nito na pinagbabaril at napatay sa Ramos, Tarlac kamakailan.

Nitong Huwebes ng umaga ay isinilbi ng mga operatiba ng CIDG Region 3 at iba pang PNP unit ang search warrant laban kay Jessie Mendoza sa bahay nito sa Gerona, Tarlac.

Sa operasyon, nasamsam sa kanya ng mga awtoridad ang isang kalibre .45 baril, isang hand grenade at iba’t ibang mga bala.

Tumutugma ang nakumpiskang baril sa deskripsyon ng naunang naarestong gunman na si Marlon Cunanan sa baril na kanyang ginamit sa krimen.

Si Mendoza ay sinilbihan ng search warrant para sa kasong paglabag sa R.A. 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Law) at RA 9516 (Illegal Possession of Explosives) matapos kumanta si Cunanan na si Mendoza umano ang mastermind sa pamamaslang sa mag-asawa.

November 30 ng umaga nang pagbabarilin si Barangay Chairman Editha Zarzuela, kapitana ng barangay Plastado, Gerona, Tarlac; at asawa nito na si Edgar Zarzuela habang ang mga ito ay sakay ng kanilang mountain bike sa Barangay road sa Barangay San Juan, Ramos.

Sa pahayag ni CIDG Director, PMGen Romeo Caramat, inamin aniya ni Cunanan na galing kay Mendoza ang ginamit niyang baril.

“According to him, after the killing, siya na mismo ang nag-turn over ng baril kay Jessie Mendoza on the same date ng shooting incident pati na rin ang motorcycle na ginamit. Bukod dito, base sa ibinunyag ng Gunman, si Jessie Mendoza ay isa sa mga utak sa nasabing pagpatay at nagsilbing spotter,” sabi pa ni PMGen Caramat.

Ayon pa sa CIDG, lumabas sa imbestigasyon na alitan at kompetensya ng mga biktima at ng suspek sa kanilang trabaho bilang mga ahente sa pagbebenta ng lupa sa lugar ang siyang motibo sa krimen.

(Ronilo Dagos)