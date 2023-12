Tumaas ang performance rating ng ilang senador sa fourth quarter ng 2023, ayon sa pinakahuling Pahayag survey.

Base sa survey na ginawa mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 4 at mayroong 1,500 respondent, nanguna si Senador Raffy Tulfo na nakakuha ng 71% rating.

Sumunod kay Tulfo si Sherwin Gatchalian na may 51% mula sa dating 47%; Mark Villar (46% mula sa dating 41%); Senate President Pro Tempore Loren Legarda (49% mula sa dating 45%); at Senate President Juan Miguel Zubiri na pumalo sa 53% mula sa dating 47%.

Umangat din ang performance rating ni Senador Loren Legarda sa nalikom na 49% mula sa dating 45%; Alan Peter Cayetano (44% mula sa dating 38%); Joseph Victor “JV” Ejercito (41% mula sa dating 36%) at half-brother nitong si Senador Jinggoy Estrada (36% mula sa dating 32%).

Sa nasabi ring survey, nakakuha si Vice President Sara Duterte ng 60% habang 59% naman kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Nakaapekto sa pagbaba ng performance rating ni Marcos ang mataas na inflation sa bansa habang isyu naman ng confidential and intelligence fund sa Office of the Vice President (OVP) at Department of Education (DepEd) kay Duterte. (Dindo Matining)