Simulan ang Simbang Gabi

Kaisa ng lahat ng mga Pilipino sa apat na panig ng mundo, sinisimulan natin ngayon ang daantaong tradisyon na siyam na araw na paghahanda sa Kapaskuhan. Ito ang kagyat na paraan nating mga PInoy upang ihanda ang sarili sa pagsalubong sa Mesiyas. Sa maraming taon, hindi natinag ang pananampalataya ng mga Katolikong Pinoy sa pagtupad ng lubos na iginagalang na tradisyon. Siguradong mapupuno na naman ang mga Simbahan ngayong araw sa unang Simbahang Gabi.

Inaasahang mas marami ang dadalo ngayong taon dahil sa pagkaudlot ng pindagpalang kaugalian sanhi ng pandemya nitong mga nakaraang taon. Ngayong wala nang banta sa kalusugan ng nakararami, atat nang simulan muli ang nasabing Novena sa mga Simbahan saan may komunidad ng mga Pinoy lalo’t higit lubos na hinihikayat ng Iglesya ang pisikal na pagdalo ng mga mananampalata sa Misa. Siguradong mas masaya ang Pasko ngayong 2023 dahil sa lubusang pagbubukas ng mga Simbahan.

Pinaniniwalang tiyak na pabor ay matatamo kung mabubuo ang siyam na gabing pagsisimba mula ika-16 ng Disyembre hanggang bisperas ng Pasko. BInigyan ng espesyal na pahintulot ng Roma ang nasabing ‘maagang pagdiriwang’ ng Kapaskuhan ng mga PIlipino upang panatilihin ang pananampalataya sa buong Asya sa pamamagitan ng siyam na araw na pamimintuho sa Mahal na Birhen lalo na ngayong kaliwa’t kananan ang hinaharap nating kris ng mundo na animo’y kasalukuyang nasa ‘kadiliman’.

Katulad sa mga nakaraang taon inaanyayahan ang tanan na kumapit lang sa Poon sa nagpapatuloy na banta ng giyera at samu’t saring kumakalat na sakit. Magbago man taun-taon ang tema ng pagdiriwaing, nananatili ang tiwala ng Simbahan na ito ay mabisang paraan sa pagpapatibay ng pananampalataya sa Diyos ng mga PIlipino lalo na sa harap ng mga pagsubok. Iba’t iba man ang motibo ng mga dumadalo sa siyam na araw na sakrispisyo, kumbinsindo ang tanan sa maasahang panalangin at pamamagitan ng Mahal na Birhen.

Hindi maipagkakaila ang mga pabor na tinaggap ng marami dahil sa Simbang Gabi— mayroong pinagaling sa sakit, ibinagon sa pagkakautang, nagka-ayusaan at patawaran ang pamilya, etc. Lahat ng mga ito ay ‘biyaya’ na dulot ng napakabisang panalangin ni Maria na siyang huwaran sa paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Ani Fr. Bernald Lefrois, SVD, “We gladly join in the singing and the prayers, listen attentively to the readings and the homily, in order to discover God’s message for us these last days before the birth of Our Lord and Savior.”

Sa huli, ang nasaksihan nating pagdagsa ng mga tao sa mga dambana para sa Simbang Gabi nitong mga huling taon matapos ang pandemya ay patunay lamang na walang peste, bagyo, o anumang sakuna ang maaring humadlang sa matatag na pananampalataya ng mga PIlipino. Kaisa tayo ng Sambayanang Kristiyano sa pagidiriwang ng siyam na araw na pag-aalay sa Diyos bilang pasasalamat sa patuloy Niyang handog na buhay at kalusugan. Ikaw, anong hiling mo sa Poon ngayong Simbang Gabi 2023?