Hindi magpapabaya sa kanilang pagbabantay ang Philippine National Police (PNP) ngayong simula na ang siyam na araw ng Simbang Gabi na dinadaluhan ng mga Katolikong Pilipino.

Ayon sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), siguradong dadagsa ang mga tao sa iba’t ibang simbahan sa buong bansa subalit tiniyak naman aniya sa kanila ng PNP na magpapakalat ito ng mga tauhan para siguruhin ang maayos at mapayapang Simbang Gabi.

Kasunod na rin ito ng pambobomba habang may nagaganap na misa sa Mindanao State University sa Marawi kung saan apat na katao ang nasawi at marami ang sugatan.

Sabi ni CBCP Public Affairs Commission Executive Secretary Fr. Jerome Secillano, kahit wala aniyang naganap na pambobomba ay dapat na laging alerto sa anumang mangyayari.

“Ang kagandahan naman sa PNP, ino-augment nila `yung presence ng kanilang mga personnel sa simbahan. Mapapansin n’yo `yan ngayong Simbang Gabi… mga pulis nagpapatrolya `yan sa simbahan,” dagdag pa ni Secillano sa hiwalay na panayam ng Teleradyo Serbisyo.