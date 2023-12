Sara tameme sa  nangyayari sa West Philippine Sea

Sa kabila ng masalimuot na sitwasyon sa West Philippine Sea, kung saan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, mapa Philippine Coast Guard man, mangingisda o civilian-led, ay patuloy na inaatake ng China, nagiging malinaw ang kawalan ng boses at aksyon ni Vice President Sara Duterte. Ang labis niyang katahimikan sa usaping ito ay tila nagtuturo sa kanyang pagkatig sa Tsina at kawalan ng malasakit sa mga mangingisda, frontliners at civilians.

Noong inatake ng Tsina ang mga supply boats ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ng water cannons sa Bajo de Masinloc noong December 9 na nagdulot ng seryosong pagkapinsala ng isa sa supply boats ng pamahalaan, tikom ang bibig ni VP Sara.

Noong inatake ng Tsina ang mga supply boats ng ating pamahalaan sa Ayungin Shoal noong December 10, kung saan lulan mismo si Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Romeo Brawner Jr., para magdala ng supplies sa BRP Sierre Madre, tameme si VP Sara.

At noong hinaras at pinalibutan ng dalawang Chinese naval warships, isang Chinese Coast Guard vessel at isang Chinese cargo ship ang main marine vessel ng civil society-led Christmas Convoy sa West Philippine Sea na may laman na lagpas 100 katao, tila naputulan ng dila si VP Sara.

Ngunit kung gaano katahimik at walang malakasakit si VP Sara sa nangyayari sa West Philippine Sea, siya namang ingay niya sa pagdepensa sa kanyang tatay na malapit na labasan ng arrest warrant ng International Criminal Court (ICC), at mga alipores nilang red-taggers at fake news peddlers, gaya ni Lorraine Badoy at Jeffrey Celiz. Diyan abala ang opisina ni pangalawang pangulo. Imbes na unahin ang kapakanan ng bansa, mas prioridad nilang ang pansariling interes. Sa halip na maging boses para sa sambayanang Pilipino, tila mas pinipili ni VP Sara na maging tagapagtanggol ng madugong legacy ng kanyang tatay at mga anay ng ating lipunan na nagtatangkang magtago sa ilalim ng mantsa ng red-tagging at fake journalism.

Hindi naman ito nakakapagtaka. Kung hindi sa pagmamatayag ng mamamayan, naagawan pa ng Office of the Vice President ng kinakailangang intelligence at confidential funds ang ating Philippine Coast Guard (PCG) at national security agencies. Mantakan ninyo, lagpas kalahating bilyon sana ang pinagsamang intelligence at confidential funds ng OVP at Department of Education (DepEd), kung saan secretary si VP Sara, kumpara sa P 10 million intelligence fund ng PCG! Buti na lamang at nabulilyaso ito ng mamamayan. Ibang level ng kakapalan ng mukha ito at kasakiman!

Sabi nila matapang daw si VP Sara. Ngunit nasaan ang tapang niya sa harap ng panghihimasok ng Tsina sa ating teritoryo? Nasaan ang malakas niyang boses at mga patutsada? Nasaan ang kanyang mga maaahang na press statements? Bakit hindi niya matawag na ‘tambaloslos’ ang Chinese ambassador? Aba eh, daig pa siya ng mga kabataan at estudyante na lulan ng civilian-led Christmas Convoy to the West Philippine Sea. Habang siya ay tameme sa harap ng agresyon ng Tsina, ang mga kabataan ay buong tapang na hinarap ang mga Chinese naval destroyers at Chinese Coast Guard. At bagama’t naputol ang kanilang paglalayag sa West Philippine Sea dahil sa harassment ng Tsina, nailusot naman nila sa Lawak Island ang mga donasyon at supplies para sa ating mga mangingisda at frontliners. Eh si VP Sara, at ang tatay niya na nangako na magje-jetski sa West Philippine Sea, ano ang nagawa? Wala.

Gaano ba kahirap para kay VP Sara na kampihan ang mga mangingisda, Philippine Coast Guard, at iba pang frontliners sa West Philippine Sea? Sobra bang hirap para kay VP Sara na manindigan para sa integridad ng ating teritoryo?

Sa harap ng panganib at pang-aapi sa ating teritoryo, hindi sapat ang maging tahimik. Ang pagkakataong magsalita at ipagtanggol ang bayan ay naririto na, ngunit tila ba mas iniingatan ni VP Sara ang interes ng kanyang pamilya at kanilang mga alipores kaysa sa interes ng sambayanan. Sa kanyang labis na pananahimik, maraming Pilipino ang nagtatanong: mayroon ba talaga siyang prinsipyo at paninindigan? O baka naman si VP Sara ang tunay na tambaloslos?” #