Rondae Hollis-Jefferson nagliyab laban sa Blackwater

Laro ngayong Sabado: (Cagayan de Oro City)

6:15pm — Rain or Shine vs Magnolia

KUMALAS sa middle quarters ang TNT para itakbo ang 105-96 panalo kontra Blackwater sa PBA Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum Biyernes ng gabi.

Pasabog ng 42 points – higit kalahati nito sa second at third quarters – si Rondae Hollis-Jefferson na pinalamutian ng 12 points at 8 assists sa loob ng halos 45 minutes para ihatid ang Tropang Giga sa pangalawang sunod na panalo at 4-3 card overall.

May 18 points mula 3 for 3 shooting sa 3s at 5 assists si Jayson Castro sa balik mula hip strain, 14 markers kay Calvin Oftana sa TNT na bukod sa isa pang laro sa Linggo kontra San Miguel ay sasalang din sa EASL. Noong Miyerkoles ay tinalo ng Tropa ang NLEX 113-97.

“There was conversation on halftime na, our body language in the first half was, we were showing that we were coming from a game the other night,” ani coach Jojo Lastimosa. “I didn’t want them to show that at the start of the third.”

Tumugon ang 11-man TNT.

Binalikat ng 16 points sa second quarter ni Hollis-Jefferson ang TNT para manatili sa laro 52-51. Nagpakalat muli si RHJ ng 13 sa third para kumalas 85-68 papasok ng fourth.

Hindi na nakarekober ang Blackwater, bagama’t mula sa high na 92-73 deficit ay naibaba sa single-digits 105-96 pero naubusan na ng oras at nabaon pa lalo sa 1-7 sa pampitong sunod na talo.

Nawalan ng saysay ang 25 points, 20 rebounds ni Chris Ortiz, 13 markers ni Rey Suerte at 12 ni Troy Rosario sa Bossing.

Namigay ng 23 assists sa 37 made baskets ang Tropa, 7 dito kay Kib Montalbo. (Vladi Eduarte)