Malabong makalusot sa Senado ang binubuhay na namang panukalang pag-amyenda ng Konstitusyon o charter change (Cha-cha), ayon kay Senador Cynthia Villar.

Ito’y kasunod ng resolusyon ni Senador Robin Padilla, chairperson ng Senate committee on constitutional amendments and revision of codes and laws, na nagsusulong ng Cha-cha para kalikutin ang “political provision” ng 1987 Constitution, partikular ang pagpapalawig sa termino ng mga halal na opisyal ng gobyerno.

Ayon kay Villar, kung ang buong Senado ang tatanungin, malabong magkaroon ng suporta sa ngayon ang Cha-cha dahil sa pangkalahatan ay inaayawan at unpopular ito sa mga Pilipino.

“Siyempre ang Senado, `di kami ano sa Charter change kasi hindi naman gusto `yan ng general public. It has been noted in all the research na ayaw nila ng Charter change. Basta ayaw ng tao, ayaw ko. Ang masusunod `yung ating mga kababayan kung ano ang gusto nilang mangyari sa ating bayan,” ayon kay Villar.

Hindi rin kumbinsido si Villar na tanging economic provisions lamang babaguhin dahil oras na mabuksan na aniya ito ay mahirap nang pigilan ang iba pang posibleng amyenda.

“Sinasabi nila na ang economic provision lang daw ang ichi-change nila, pero halimbawa, binuksan mo ang Constitution hindi na puwede na economic muna. Pagbukas mo niyan ay lahat tatamaan niyan,” ani Villar.

Nilinaw naman ni Villar na pag-aaralan pa rin nila ang resolusyon ni Padilla ngunit sa tagal na niya umano sa politika ay hindi dapat nagtutulak ng isang polisiya na tinutulan ng publiko.

“Medyo mahirap ‘yun sa Senado, I think he will have a hard time but we’ll see. Marami s’yang ideas. Tayo, matagal na tayong senador, pamilya namin. You don’t do something na ayaw ng tao as a policy. So we’ll see if the people will accept,” dagdag ni Villar. (Eralyn Prado)