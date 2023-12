PSC Chairman Richard Bachmann umapela ng tulong sa pagho-host ng Batang Pinoy, PNG

NAKIUSAP si Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann na tulungan ang nag-oorganisang ahensiya na ipagbigay alam agad ang kakaibang kaganapan at mga magiging pangangailangan para sa inaasam nitong mas maayos at matagumpay na unang magkasabay na pagsasagawa ng Batang Pinoy at Philippine National Games.

Ito ang pahayag ng PSC chief sa panayam ng mga mamamahayag ilang araw bago ang pagsasagawa ng taunang torneo na Batang Pinoy na para sa mga kabataang atleta edad 17-anyos pababaa at sa Philippine National Games na katatampukan ng mga miyembro ng pambansang koponan at nagnanais na mapabilang sa national team.

“We ask and we need your full support to tell us and inform us of any such untoward situation,” sabi ni Bachmann, na unang pagkakataon na masasaksihan ang pagsasagawa ng multi-sports na kompetisyon matapos na maiupo sa pinakamataas na posisyon sa komunidad ng sports.

“Please let us know also of any concern that you might encounter or you might stumble upon, for us to make the necessary action,” sabi pa ni Bachmann sa torneo na umakit ng kabuuang 18,000 atleta sa Batang Pinoy at PNG mula sa mahigit na 200 kasaling local government units.

Umaasa din si Bachmann sa buong kooperasyon ng mga national sports associations na siyang mamamahala sa kabuuang 25 sports na paglalabanan sa multi-sports na torneo.

Agad na paglalabanan ang kabuuang 24 gintong medalya sa athletics may ilang oras lamang matapos ang inaasahang makulay na pagbubukas ng magkasabay na isasagawang 2023 Batang Pinoy (BP) at Philippine National Games (PNG) Championships sa Linggo, Disyembre 17, sa Ninoy Aquino Stadium.

Apat na ginto agad ang paglalaban pagsikat ng araw ng Disyembre 18 habang 20 ang pag-aagawan sa hapon sa unang araw pa lamang ng kompetisyon sa centerpiece sports na athletics na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig, ayon kay Philippine Athletics secretary general Edward Kho.

(Lito Oredo)