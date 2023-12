Pinay bet Mika De Guzman nagreyna sa badminton

NAGTAGUMPAY si Mika De Guzman na makamit ang kanyang unang international women’s singles title matapos talunin si Arundhati Nagaraja Muddu ng India sa final match ng APACS Kazakhstan International Series 2023 nitong weekend sa Almatau Resort sa Shymkent, Kazakhstan.

Ang torneo ay bahagi ng BWF International Series na isang Grade 3, level 2 badminton series, na nagbibigay ng 2,500 puntos sa nanalo.

Kinumpleto ng reigning two-time UAAP Most Valuable Player ang kanyang dominasyon sa laban sa pamamagitan ng 40 minutong panalo laban kay Muddu, 21-13, 21-17.

Nauna nang pinabagsak ni De Guzman, na fourth-seed sa torneo, ang hometown bet na si Aisha Zhumabek sa round of 16 sa iskor na 21-6, 21-5, at si Smit Toshniwal ng India sa second round, 22-24, 27-25, 21 -17. (Lito Oredo)