Matapos makaladkad ang kanilang pangalan sa scam, kusang nagbitiw sa kanilang puwesto ang apat na cabinet ministers sa Japan.

Sa ulat, nabatid na nasangkot sa fundraising scandal ang apat na opisyal kung saan mahigit $3.4 milyon ang nasabing nalikom na pondo.

Kinilala ang nag-resign na sina Chief Cabinet Secretary at top government spokesman Hirokazu Matsuno, Economy and Industry Minister Yasutoshi Nishimura, Internal Affairs Minister Junji Suzuki at Agriculture Minister Ichiro Miyashita.

Agad namang nagsagawa ng imbestigasyon ang Tokyo prosecutors ukol sa nasabing fund raising scam.

Ito na ang pinakahuling anomalya sa pamumuno ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida kung saan patuloy ang pagbagsak ng kaniyang rating.