Motor banca lumubog sa Sibuyan Island

Nasagip ng dumaraang cargo vessel ang dalawang mangingisdang sakay ng lumubog na motor banca, kamakalawa sa karagatang sakop ng San Francisco, Quezon at Sibuyan Island.

Ayon sa Philippine Coast Guard (PCG), nailigtas ng dumaraang MV SITC Cagayan, isang cargo vessel sa ilalim ng flag ng Hong Kong, ang mangingisdang sina Rolando Riano, 69; at Meynard Riano, 37, kapwa taga-Brgy. Agtiwa, San Fernando, Romblon.

Nabatid na alas-3:00 ng hapon nang lumubog ang motor banca matapos hampasin ng malalakas na alon.

Sa imbestigasyon ng PCG naglalayag ang dalawang mangingisda sa nasabing baybayin nang makasalubong ang malaking alon at malakas na hangin dahilan para lumubog ang kanilang motorbanca at nagpalutang-lutang na lamang ang dalawa.

Sinundo naman ng Coast Guard Sub Station Romblon ang dalawang mangingisda at itinurn-over sa Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office (MDRRMO).

Habang hinila naman ang kanilang motorbanca sa pampang ng Brgy. Bagacay, Romblon.

(Juliet de Loza-Cudia)