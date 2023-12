Mga petmalung kabayo sa Pasay Racing Festival

AARANGKADA na ang 10th edition ng Pasay ‘The Travel City’ Racing Festival, Linggo, Disyembre 17, sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Tampok ang tig-P1M premyo sa dalawang pangunahing karera ng festival na 10th Pasay ‘The Travel City’ Grand Cup at 10th Pasay Rep. Tony Calixto Cup.

Ang pinakaaabangang pakarerang ito ng Pasay City ay itinataguyod ng SM Development Corporation, Newport World Resorts, PCSO, DoubleDragon Properties, Pagcor, Boysen Paints, Century Peak Corporation, Davies Paints, Hypertech Wire & Cable, Inc. at nina Willy Keh at Amado Bagatsing.

Siyam na kabayo ang lalahok sa pangunahing karera ng festival na Pasay ‘The Travel City’ Grand Cup na nag-aalok ng P600,000 premyo at magarang tropeo sa mananalo.

Ang mga kabayo at hinete sa 1,800-metrong karera na ito ay sina Flaterring You (Kelvin Abobo), Gusto Mucho (Alvin Guce), King Tiger (JB Hernandez), La Liga Filipino (Pati Dilema), Life Gets Better (Jol Siego), Magna Cum Laude (JR de Ocampo), Modern Cong (AR Villegas), Nuclear Bomb (JG Serrano), at Robin Hood (JM Estoque).

Ang mga maglalaban naman sa Pasay Rep. Tony Calixto Cup sa distyansiyang 1,600 metro ay sina Chrome Bell (JB Hernandez), Mimbalot Falls (RC Suson), Open Billing (PR Dilema), Save My Savings (JT Pabilic), Sonic Clay (JT Zarate), at Winner Parade (JA Guce).

Samantala, ang 10th Pasay City Mayor Emi Calixto-Rubiano Cup ay may kabuuang P500,000 premyo na paglalabanan ng mga pangunahing 2-year-old colts at fillies ng bansa.

Anim na mananakbo naman ang magtatagisan sa 9th Pasay Former OIC Mayor Duay Calixto Memorial Cup na naglaan ng P400,000 premyo.

Lahat ng mananalong trainer, hinete at sota (groom) sa racing festival ay mag-uuwi ng 25 kilong sako ng bigas bawat isa.

Ang mga mananalong sota ay may bonus na P2,000 bawat isa at dalawang TV naman ang ira-raffle sa mga trainer and hinete ng mga mananalong kabayo.

(Elech Dawa)