Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Sonia Bautista Malaluan bilang bagong administrador ng Maritime Industry Authority (Marina) kapalit ni Hernani Fabia.

Nabatid na nagbitiw sa puwesto si Fabia subalit hindi binanggit ng Malacañang ang dahilan kung bakit nag-resign ito.

Dating Marina deputy administrator for planning si Malaluan na itinalaga ng Pangulo noong Nobyembre 2022 batay sa rekomendasyon ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista.

Ayon sa Malacañang, hinirang ni Pangulong Marcos si Malaluan bilang bagong Marina chief dahil sa kanyang malawak na karanasan, kakayahan at pagiging bihasa sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya, pinansyal, kaalaman sa batas, at iba pang aspetong may kinalaman sa maritime industry. (Aileen Taliping/Prince Golez)