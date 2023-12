Lotlot kinulit sa Janine, Paulo breakup

Ramdam na ramdam ang pagkagiliw ni Lotlot de Leon kay Star for all Seasons Vilma Santos.

Kakaiba nga raw ang karanasan na makasama sina Tita Vilma (tawag niya kay Ate Vi) at daddy niyang si Christopher de Leon sa pelikulang ‘When I Met You in Tokyo’ na palabas na simula December 25.

“Sobra siyang kind sa akin,” sabi ni Lotlot.

Na kahit nga raw hindi sila madalas nagkikita, pero `yun nga, kapag nagkita sila, palagi siyang kinukumusta nito.

“She’s a wonderful person. She’s so down to earth. She’s like… if you need anything, like that, nandito ako’. She’s like a family to us.

“And she’s a godmother of my brother, Kiko. Magkumare sina Mommy (Nora) at Tita Vilma. So, ‘yun parang pamilya na rin,” sabi pa ni Lotlot.

Anyway, after ng presscon proper ng ‘When I Met You in Tokyo’ ay naka-chikahan nga namin si Lotlot, at inusisa tungkol sa sitwasyon ng anak niyang si Janine Gutierrez at ng aktor na si Paulo Avelino.

Hanggang ngayon kasi ay sabi-sabing hiwalay na ang dalawa, bagamat wala namang kumpirmasyon na naging sila noon, o sila pa rin ba hanggang ngayon.

“Ay naku, wala akong alam diyan. Sila na lang tanungin niyo!” hirit muna ni Lotlot.

Pero, ano ang reaksyon mo na may ganun ngang chika, na hiwalay na ang dalawa?

“Ay naku, dedma, bahala sila. Sila na lang tanungin niyo. Sila dapat mag-explain. Wait, tawagin natin si Janine. Hahahaha! Charot!” sey ni Balot.

Pero, hindi ba lumapit si Janine sa kanya para magkuwento?

“You know my daughter she’s of age already, and she knows how to handle herself. Kung meron kayong kailangan tanungin, siya `yon, and I can’t speak on behalf of her, kasi siya naman talaga ang involved sa isyu,” paiwas na chika ni Balot.

May mga nagsasabi na hindi raw siya boto kay Paulo?

“Ay naku, wait lang, tawagan natin siya. Pau….hahahahaha!

“Pero, hayaan niyo na lang sila. Bahala na sila to realize kung ano ang gusto nila.

“Kilala ko naman si Pau, kasi nakasama ko siya sa work!” sey niya.

Pero, kilala mo ba si Paulo bilang boyfriend (?) ni Janine?

“Ang kati ng throat ko! Hahaha. Okey, I love you!” sabi na lang ni Lotlot.

Bongga!