Kathryn, Daniel pinagdududahang nagkabalikan

Nagkabalikan na nga ba sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla?

‘Yan ang tanong ng netizens at KathNiels (fans ng love team), matapos ngang mawala sa Instagram account ni DJ ang pinost nitong breakup letter with Kath noong November 30.

Tanging mga larawan na lamang ang natira sa nasabing trending IG post ni DJ na may caption na, “Ikaw at ako”.

Naligalig at tila naguguluhan ang mga Marites sa online world sa mga pangyayari.

Dinelete na kasi ng aktor ang sinulat kung saan niya inamin ang paghihiwalay nila ni Kathryn. Sa nasabing letter din siya nagpasalamat sa mga KathNiel fans.

Sa dulo nga ng ‘deleted letter’ na iyon binanggit ni DJ ang, “Bal, ang pagmamahal ko sa yo ay walang hanggan at walang katapusan.”

Kaya naman, kahit madaling araw na nitong Biyernes ay gising pa rin at tutok na tutok sa social media ang fans at may halong kilig at pag-asa sila na sana raw ay totoong nagkabalikan na sina Kath at DJ.

Nagbunga nga kaya ang dalawang magkasunod na araw na pagkikita at pagsasama ng KathNiel or DanRyn para kapag-usapan ang kanilang alitan na nauwi sa breakup?

Noong Miyerkoles ay nagkasama sina Kath at DJ sa ABS-CBN Christmas Special at nitong Huwebes ay nasa Philippine Arena, Bulacan ang dalawa para um-attend ng Asia Artist Awards kung saan pareho silang tumanggap ng parangal.

Noong Miyerkoles pa ay nabalitaan na namin na mukhang may magandang nangyari sa una nilang pagkikita after nilang aminin sa social media na hiwalay na sila.

At sa parehong event nga ay kapansin-pansin na parang bumalik na raw ang dating pagmamahalan ng dalawa, ha.

Well, abangan natin ang susunod na chapter ng KathNiel. Kaya nga ba may DanRyn na dahil ito na ang susunod na kabanata sa pag-iibigan nina Kath at DJ?

Bongga!