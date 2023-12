Karl-Anthony Towns, Minnesota inagawan ng panalo Dallas

IPINAGPAG ng Minnesota Timberwolves ang malamig na umpisa, binura ang 15-point deficit bago inagawan ng panalo si Luka Doncic at Dallas Mavericks 119-101 Huwebes ng gabi.

Inilista ni Naz Reid sa first half ang 19 sa kanyang season-high 27 points, may 21 points at season-best 17 rebounds si Karl-Anthony Towns para sa Timberwolves tungo sa 18-5 card, inakbayan ang Boston sa NBA best record.

Bumalik mula right hip injury ang second-leading scorer ng Minnesota na si Anthony Edwards at umiskor ng 9.

Off the bench ay nagbaon ng pitong 3-pointers si Reid, lima rito bago ang break.

Sumabay ng 26 points sa first 24 minutes si Doncic at tumapos ng 39 markers, 13 rebounds pero nalimitahan ang Dallas sa 41 points lang sa second half at 19 sa fourth quarter.

Nagkasa ng 14-0 run ang Mavs para umagwat 17-2, sumagot ng 10-0 run ang Wolves.

Magkabuhol pa sa 74 kalagitnaan ng third, bumomba ng 8-0 blitz ang Minnesota at hindi na bumitaw sa unahan. (Vladi Eduarte)