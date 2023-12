Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 16, 2023 – Sabado

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 My Dear Magnolia, 4 Charm N luck, 2 I Love Matty, 1 Winning Shot

R02 – 4 Cool Mom, 6 Celebrity, 5 Victorious Passion, 8 Ace Up

R03 – 7 Tazama, 1 Elegant Lady, 2 Shanghai Silk/Tugatog, 5 Eazacky

R04 – 9 Magnolia Yana, 3 Lucky Julliane, 1 Waray Na Mayda Pa, 4 Blue Thunder

R05 – 8 Captain Det Det, 4 Advocacy/Modern Verde, 3 My Dad Bogart, 1 Galloping Ghost

R06 – 8 Pharoah Treasure, 6 Speed Fantasy, 2 Cat Bell, 9 Main Event

R07 – 6 Silver Glow, 7 Glenda’s Magic, 4 Himanshi, 9 Top Of The Mark

R08 – 6 Money For Biffany, 3 Havana Oohnana, 9 One Of A Kind, 2 Snow White

Solo Pick: Magnolia Yana, Captain Det Det, Pharoah Treasure

Longshot: Silver Glow