Jane Oineza bet agawan ng korona si Jane de Leon

Mukhang sasabak na rin si Jane Oineza sa action!

And in fairness, may ibubuga siya, ha!

Sa isang eksena ng ‘Nag-Aapoy Na Damdamin’, pinakita na ang paghahanda ni Olivia (Jane) para makaganti sa mga Buencamino.

To the next level ang preparation dahil nagkaroon ng self-defense training si Olivia sa tulong ng kanyang bagong kakampi na si Elias (Ejay Falcon) na ipinakilala nitong nakaraang linggo.

Humanga naman ang manonood sa versatility ni Jane na nagsimula bilang child star hanggang sa umarangkada bilang isang promising actress ng kanyang henerasyon. Ngayon mukhang ready na rin siyang maging action star!

“Sana mabigyan pa siya ng maraming projects kasi ang galing ni Jane bilang artista!” sey ni @lalikadalum.

“Can’t wait sa part na may hawak ng korona si Olivia just like what we see sa title card at ire-reverse na nila ang kanilang mga kapalaran,” comment ni @princessfrance.

“In fairness kay Jane bagay rin siya pala pang-action! Ano naman kaya ang totoong motibo ni Ejay sa pagtulong sa kanya?” ani @prettysab.

Naku, mukhang may kalaban na rin si Jane de Leon, na action genre na rin ang bet na bet sabakan, ha!

Ang ganda ng laban, na dalawang Jane ang mag-aagawan sa korona bilang action princess ng 2024! Aba, sa tingin ng marami, kayang-kayang agawan ng korona ni Oineza si De Leon, ha!

Bongga!

(Dondon Sermino)