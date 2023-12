Jake may tampo sa kapamilya?

Marami ang nakapansin na wala si Jake Ejercito sa Christmas ID at Christmas Special ng ABS-CBN.

Noong una inakala pa ng netizens na baka hindi available si Jake sa taping ng Christmas ID kaya hindi siya nakasama.

Sa 2023 Christmas ID kasi ng ABS-CBN na ‘Pasko ang Pinakamagandang Kwento’ ay nabigyan ng moment ang stars ng bawat show ng Kapamilya na lumabas this year including ‘Linlang’ kung saan bahagi si Jake.

Pero nagulat ang mga netizen nang pati sa Christmas Special ng ABS-CBN na ‘Forever Grateful’ ay hindi rin um-appear ang aktor to think ni-require ito ng management sa mga star nila since first live Christmas special nila ito mula nang magkaroon ng pandemic.

Sey tuloy ng mga netizen ay baka raw may tampo si Jake sa ABS-CBN dahil siya dapat ang lead actor sa Pinoy version ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim?’ pero napalitan nga siya ni Paulo Avelino matapos maging click ang tambalan nito with Kim Chiu sa drama series na ‘Linlang’.

May ilang Kapamilya stars din naman ang wala sa Christmas ID at Christmas Special gaya ni Lovi Poe na nasa ibang bansa.

Kung totoo man na may tampo si Jake, karapatan naman niya na magtampo dahil nasaktan siya sa nangyari at biggest break niya sana iyon sa showbiz if ever.

Intindihin na lang natin ang pinagdaanan niya pero sana mabigyan siya ng magandang project na kapalit sa nawala sa kanya.

‘Yun na!