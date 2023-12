Ivana nagpaka-faney kay Kathryn

Flinex ni Ivana Alawi sa kanyang social media account ang photo nila ni Kathryn Bernardo na may caption na, “Always will be a fan of you Kath!”

Kuha ang nasabing larawan sa backstage ng ‘Forever Grateful: ABS-CBN Christmas Special’ sa Araneta Coliseum.

Pareho pang naka-red dress ang dalawang aktres. Kaya ang ganda-ganda nilang tingnan together.

Noon pa man ay proud na proud si Ivana sa pagiging fan ni Kath.

Maski noong huling ABS-CBN Ball ay hindi nagpatumpik-tumpik si Ivana nang makita sila nina Kath at Daniel Padilla at nagpa-picture at nakipagtsikahan siya sa mga ito bago siya rumampa sa red carpet.

Isa rin si Ivana sa unang artista na nagkomento at nagpaabot ng suporta kay Kath noong mag-post ito sa Instagram ng tungkol sa breakup with Daniel noong November 30.

Pinusuan ng netizens ang nasabing post ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ leading lady.

“Two beautiful women with a beautiful heart.”

Halos iisa ang komento ng libo-libong netizen, parehong beautiful daw ang dalawang aktres.

Wish din ng mga faney ni Ivana na magsama ang dalawa sa isang pelikula or serye sa Kapamilya.

For sure, winner ang pagsasama ng dalawang social media queens! Reyna ng Instagram si Kath at Reyna naman ng YouTube si Ivana, ha!

(Ogie Rodriguez)