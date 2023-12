Nagbabala si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos sa seryosong problemang hatid ng tagtuyot sanhi ng El Niño phenomenon na nakaambang kaharapin ng bansa sa susunod na taon.

“I do not mean to frighten anyone off, but it is a serious problem,” wika ng Pangulo nang dumalo sa inagurasyon ng Poblacion Water Treatment Plant sa Muntinlupa City.

Tiniyak niya na nakahanda ang gobyerno at nagsimula na nitong ilarga ang “very accelerated effort” upang siguraduhin ang water security kapag nanalasa na ang El Niño sa bansa.

Kasabay nito hinikayat ni Pangulong Marcos ang public-private partnership para tiyakin ang maayos at ligtas na suplay ng tubig.

Naniniwala ang Pangulo na mas magiging epektibo ang pagtugon sa El Niño kung magtutulungan ang public at private sector.

“We are familiar with the capabilities of both private sector and public sector, put us together and there’s much that we can do and let us do that so that we have done our duty to the people and continue to provide as I said what I consider their right to availability of clean, fresh water,” ayon kay Pangulong Marcos.

Samantala, pinabilisan ng Pangulo ang mga water supply project lalo na sa mga lugar kung saan inaasahan ang matinding epekto ng El Niño.

“With the El Niño projected to last until the second quarter of 2024, we must prioritize the repair of water pipes to prevent leakages and the completion of ongoing water supply projects to ensure that we have adequate supply,” sabi ng Pangulo. (Prince Golez)