Bebot niratrat, driver damay

Patay ang isang babae at ang isang driver ng tricycle na kanya sanang sasakyan matapos pagbabarilin ng riding in tandem suspect sa Brgy. San Jose, Antipolo City, Rizal, nitong Huwebes ng umaga.

Kapwa dead on the spot ang biktimang si Catherine Argota at ang tricycle driver na si Ricardo Saligao Sr. matapos parehong magtamo ng mga bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Ayon sa report ng Antipolo City police, dakong alas-6:20 ng umaga nang parahin ni Argota ang tricycle ni Saligao sa Kaysakat Road, sakop ng Sitio Canumay, Brgy. San Jose para sumakay.

Subalit bago pa umano makasakay ang babae ay dumating ang mga suspek at walang habas na pinaulanan ng bala si Argota at nahagip din ang walang muwang na tricycle driver.

Patuloy ang imbestigasyon ng mga awtoridad at inaalam kung sino ang mga salarin at kung ano ang motibo nila sa krimen.

(Ronilo Dagos)