Naglabas na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ng memorandum circular kung saan inalarma nito ang mga jeepney operator na babawian ng permit kapag nabigong lumahok sa franchise consolidation na nakatakdang matapos sa Disyembre 31, 2023.

Bahagi ang franchise consolidation ng Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program na itinutulak ng Department of Transportation (DOTr) subalit kinokontra naman ng ilang transport group.

Nakasaad sa Memorandum Circular No. 2023-51 na nilagdaan ng LTFRB nitong Huwebes (Disyembre 14) na kapag hindi nakasunod sa franchise consolidation ang mga jeepney operator ay babawiin lahat ng permit na inisyu sa lahat ng individual public utility vehicle operators simula sa Enero 1, 2024.

“Accordingly, a show cause order shall be issued in compliance with the provisions of the Public Service Act,” ayon sa LTFRB.

Sinabi ng LTFRB na maglalabas ng hiwalay na mga alituntunin upang matiyak ang sapat na bilang ng mga pampublikong sasakyan sa lahat ng ruta na walang franchise consolidation.

Nauna nang nagbabala si Transportation Secretary Jaime Bautista na babawian ng prangkisa ang mga jeepney operator na ayaw sumunod sa franchise consolidation kapag natapos ang itinakda nilang deadline para rito na magaganap sa huling araw ng Disyembre 2023. (Dolly Cabreza)