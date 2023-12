‘Ang taba mo na’: Mga komento dapat iwasan sa family reunions at paano magsimula ng positibong pag-uusap

Naobserbahan ko sa social media na maraming memes tungkol sa mga komentong ayaw na maririnig mula sa mga kamag-anak kapag reunion ng pamilya.

Dahil panahon na naman ng mga party at pagsasama-sama ng buong pamilya at extended families, importante na mapag-usapan ito at maiwasan na mauwi sa hindi magandang experience para sa atin ang mga salitang bibitawan natin. Bilang isang mama at tita rin sa mga pamangkin, nauunawaan ko na gusto lang natin makapag-reach out sa kanila, mag-small talk at kumustahin sila lalo na’t hindi natin sila nakita o nakasama sa nagdaang taon. Pero kailangan din tayong maging aware na may mga salita na kahit hindi natin intensyon na masama ay pwede palang makaapekto sa kanilang self-esteem at willingness na umattend pa ng mga susunod na reunion.

Ito yung ilan sa mga komentong iyon at paano natin mas ma-iimprove pa ang pagsisimula ng small talk na di sila naooffend.

1. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Ito na yata ang pinakamabigat na komento na pwedeng matanggap ng isang single na kapamilya sa mga reunions. Para sa ilan, ang tanong tungkol sa pag-aasawa ay sensitibong paksa dahil ito ay personal na buhay, emosyon, at relasyon. Nakakapressure din sa isang tao na hindi pa handa o interesado sa pag-aasawa kaya madalas, hindi rin nila alam ang isasagot o nagbibiro na lang.

2. Kailan kayo magkakaanak? O di kaya ay… kailan ninyo susundan ang panganay? Maselan ang tanong na ito para sa mga couple na maaaring mayroong underlying fertility issues o iba pang mga personal na alalahanin. Hindi ibig sabihin na walang anak o hindi pa nasusundan ang anak ay hindi sila sumusubok. Sariling desisyon din ito ng couple na dapat respetuhin.

3. Ang taba mo na! Ang ganitong pagsasabi ay body shaming, na maaaring magdulot ng psychological effect sa isang tao. Ang ano mang komento tungkol sa timbang o hugis ng katawan ng iba ay maaaring magkaruon ng negatibong epekto sa kanilang self-esteem.

4. Ano’ng nangyari sa inyo nung dati mong boyfriend/girlfriend? Muli, ito ay isang personal na bagay na walang kasiguraduhan kung magiging open ba ang isang tao na pag-usapan. Pwede ring hindi maging komportable ang isang tao lalo na kung ang dating relasyon ay nagtapos ng hindi maayos o may mga nangyaring hindi kanais-nais.

5. Tingnan mo yung pinsan mo, ang ganda na ng trabaho. Iwasan natin na magkumpara lalo na sa mga magkakapatid o magpipinsan. Nagdudulot ito ng insecurity sa isang tao lalo na kung sa sarili niya mismo ay nakakaramdam na siya ng pressure. Iba’t iba ang timeline ng bawat tao at hindi lang dito nasusukat ang tagumpay nila.

Kung mapapaisip kayo, bakit ang daming hindi pwedeng tanungin? Ano na lang ang pwedeng sabihin? Marami rin. Pwede silang kumustahin. Tanungin kung anong pinagkakaabalahan nila, o di kaya ay tanungin sa kanilang magandang post sa social media. Mas maging bukas tayo, positibo at sensitibo sa ating kausap. Bagamat natural ang magtanong tungkol sa buhay ng isa’t isa, ang pagkakaroon ng respeto at pag-iwas sa mga posibleng sensitibong paksa ay maaaring makatulong sa mas masayang at magaan na pagsasama ng pamilya. ##