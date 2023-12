Alyssa Valdez, Creamline sisikwatin pang-7 korona

Mga laro Sabado: (Araneta Coliseum)

Battle-for-third: Game 2 (Best-of-three)

4:00pm — Cignal vs Chery Tiggo (1-0)

Finals (Best-of-three) Game 2

6:00pm — Choco Mucho vs Creamline (0-1)

MAAARING makuha ng Creamline Cool Smashers ang kanilang ‘Lucky-7’ title na sasandal sa malalim na karanasan ni Alyssa Valdez pagharap uli kontra Choco Mucho Flying Titans sa Game 2 ng best-of-three championship series ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference sa Smart Araneta Coliseum.

Aminado ang three-time conference MVP at kapitana ng koponan na mas lalo pang iigting ang pakikipagbakbakan nila sa ikalawang pagkakataon sa first-time finalist na Flying Titans.

“I think in Game 2, ang mindset lang namin is one point at a time, how tight this Game 1 was, it could definitely be much entertaining and exciting, so as players, our mindset is one point at a time,” pahayag ng 30-anyos na dating pambato ng Ateneo Blue Eagles. “I know most players of Choco Mucho they played in the UAAP championships, sanay na sanay na rin sila sa crowd.”

Umariba si Valdez ng 11 points, kasama ang 11 excellent digs at walong excellent receptions, habang pinagbidahan nina dating three-time conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos ang lahat ng kanyang puntos sa 16 atake para muling itaob ang Rebisco sister team sa pang-10 pagkakataon at ikalawa ngayong kumperensiya matapos ibigay rito ang 25-23, 19-25, 26-24, 25-22 pagbigo.

“I think we have that combination of our own mindset and the strategy of our coaches, if we can execute all of those, we hope baka makakuha kami ng panalo sa susunod na laban,” paliwanag ng San Juan, Batangas native na nakakuha rin ng suporta mula kina Jessica Margaret “Jema” Galanza sa 16 points kasama ang 13 excellent digs at walong receptions.

Panigurado namang reresbak ang grupo nina middle blocker Maddie Madayag na tumapos ng game-high 18 points, kabilang ang pitong blocks na sinegundahan ni Cherry Ann Rondina sa 17 puntos mula sa 16 atake kasama ang 19 receptions, gayundin si Kat Tolentino sa 16 points mula sa 13 atake at tatlong blocks.

Samantala, susubukan ring selyuhan ng Cignal HD Spikers ang kanilang pang-apat na bronze medal finish pagharap naman kontra Chery Tiggo Crossovers na kanilang pinatirik sa Game 1 sa pamamagitan ng 25-19, 21-25, 25-15, 25-20 sa kanilang best-of-three battle-for-third match.

(Gerard Arce)