Agaw eksena: Melai ‘dinogshow’ Asia Artist Awards

Agaw eksena si Melai Cantiveros sa Asia Artist Awards, na ginanap sa Philippine Arena, Huwebes ng gabi.

Sa red carpet pa lang, bongga na ang entrance niya, na super ganda ng pink gown, na akala mo ay debutante.

May eksena rin si Melai na nakasakay siya sa electric vehicle, na todo emote.

At sa simpleng interview sa kanya habang nakaupo, naloka na agad ang mga manonood sa kanya. Tinanong kasi siya kung “How do you feel about attending AAA?”

“Attending to AAA is a very honor, I feel like I am the first honor, a valedictorian, in attending an AAA, so the best prestigious award, I cannot believe this is happening!”

Oh, di ba? Kaloka si Melai, na ‘dinogshow’ (dog show) talaga ang bonggang awards night para sa mga sikat na artista sa Asya.

Pero, hindi pa doon natapos ang lahat, dahil mas bongga ang speech niya noong tanggapin na niya ang award bilang best actor para sa pelikula niyang ‘Maam Chief’.

“Magandang buhay,” bungad ni Melai, kasunod ang pagbati ng iba’t ibang lengguwahe (Korea, Japan, Thailand).

“If someone question why I have award, don’t worry I question too.

“But because I just received award, all of my life, from my mother and father, every time they are angry to me.

“But tonight, my heart is very kuan…the best. I think because of God moves in mysterious way, and it is because of Pulp Studio, my Pulp Live World Studio family, to my director of ‘Ma’am Chief’ Madam Kring Kim, and Sir Jimmy Kim, and to my producer, that I cannot believe, what the food that they eat, why they choose me.

“To Sir Vernon Go, and Inang Reyna (Happee Sy-Go), thank you so much for this award.

“I’m very sorry to the Koreans, I acted this way, because I’m so overwhelmed to this kind of award,” ang nakakalokang mensahe nga ni Melai.

Siyempre, inalay niya ang award sa mga kasamahan niya sa ‘Ma’am Chief’ at sa kanyang mga anak, at siyempre sa mister niyang si Jason Francisco.

Ibang klase talaga si Melai, di ba? Na kahit ang SB19, nagtatalon sa tuwa habang nagsasalita siya.

Mababasa rin ang mga positibong mensahe, komento sa eksena ni Melai, na sabi nga ay pinasaya ang gabi nila!

Bongga!

(Dondon Sermino)