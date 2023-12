Walang kadala-dala! Draymond Green nilatigo ng indefinite suspension sa pag-igkas ng kamay sa mukha ni Jusuf Nurkic

SUSPENDIDO na naman si Golden State forward Draymond Green, indefinitely pa.

Ibinaba ng NBA ang desisyon nitong Miyerkoles, walang 24-oras matapos bigwasan ni Green sa mukha si Phoenix Suns center Jusuf Nurkic.

Pa-inbound ang Warriors malapit sa kanilang bench sa kaagahan ng third quarter, naggigitgitan sa pwestuhan ang dalawa sa baseline corner at nagbuhol ang mga braso.

Nadulas si Green, bumuwelta at umigkas ang kamao.

Sapol sa mukha si Nurkic, bumagsak, ilang sandaling nanatili sa floor bago tumayo at nanatili sa laro.

Tinawagan ng flagrant foul 2 si Draymond sa insidente at na-eject. Talo ang Golden State 119-116.

Pangalawang suspension na ni Green ngayong season, kinuryente rin siya ng limang laro matapos i-headlock si Rudy Gobert ng Minnesota Timberwolves.

“He will be required to meet certain league and team conditions before he returns to play,” anang liga.

Ikinunsidera ng NBA ang paulit-ulit na ‘unsportsmanlike acts’ ng 33-year-old enforcer.

(Vladi Eduarte)