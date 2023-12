Vilma nagkasakit sa sipag mag-promote

Hindi nakasipot ang Star for All Seasons na si Vilma Santos sa blessing ng MMFF Auditorium sa MMDA Building sa Doña Julia Vargas, Pasig City nitong Huwebes ng umaga.

Actually nag-commit na sa event na ‘yon si Ate Vi, pero tanging ang leading man niya sa 2023 Metro Manila Film Festival entry na ‘When I Met You in Tokyo’ ang nakapunta roon.

Nang tanungin namin ang supervising producer ng pelikula na si Ms. Redgie Acuña-Magno, nasabi niya na hindi kinaya ni Ate Vi. Masama raw ang pakiramdam.

“Sunod-sunod kasi ang promotions namin. May mall shows, TV guestings, at kung ano-ano pa.

“Nag-Cebu pa para sa presscon and promotions.

“Kanina nang mag-check ako, hindi na kaya. Sabi ko magpahinga na rin kasi may presscon pa kami,” sey ni Ms. Redgie.

Sobrang bilib nga ang producers ng ‘When I Met You in Tokyo’ sa kasipagan ni Ate Vi sa pagpo-promote. Sobrang ganado raw ang aktres, pati si Boyet sa lahat ng mga ginagawa nila.

“Sobrang happy sina Ate Vi, pati si Boyet sa pagpo-promote. Natutuwa sila sa mga sinasabi ng mga tao na nakapanood na ng trailer ng pelikula.

“Ang happy rin nila kapag sinasabing panonoorin ang pelikula nila,” tsika pa ni Ms. Redgie.

As of this writing naman ay hindi pa sure kung makakapunta ba sa presscon si Ate Vi.

“Kung hindi kakayanin, baka Zoom na lang siya,” sey naman ng isang staff.

Pagaling ka, Ate Vi!

(Jun Lalin)