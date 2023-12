Vanie Gandler sobrang bangis, HD Spikers lumapit sa bronze

Mga laro Sabado: (Araneta Coliseum)

Battle-for-third: Game 2 (Best-of-three)

4:00pm – Cignal vs Chery Tiggo

Finals (Best-of-three) Game 2

6:00pm — Choco Mucho vs Creamline

PAAKYAT pa nang husto ang opensiba ni Vanessa “Vanie” Gandler nang kamadahin ang atake para sa Cignal HD Spikers upang makabuwenamano kontra Chery Tiggo Crossovers, 25-19, 21-25, 25-15, 25-20, sa Game 1 ng kanilang best-of-three battle-for-third match ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference, Huwebes, sa jampacked SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ibinuhos ng dating Ateneo Blue Eagle ang kanyang gigil sa nakakadismayang pagkatalo kontra sa finalists Choco Mucho Flying Titans sa semifinals noong nagdaang Martes para ipalo ang 20 atake mula sa kabuuang 21 puntos kasama ang isang block na tangkang puntiryahin ang panibagong bronze medal finish.

“Of course, we came from a tough lost, but the fight is not over yet, so we got to go for the bronze medal,” saad ni Gandler matapos ang laro. “I’m very happy of how the team performed, even though we don’t have much time to rest, but today is really a test of character and heart, so we just put our heart’s out and hopefully the same happens in Saturday.”

Hindi naman papahuli ang mga beteranong sina Jovelyn Gonzaga at reigning MVP Frances Molina na parehong bumanat ng triple-double upang ipamalas ang all-around na laro.

Humataw si Gonzaga ng 15 points, 17 excellent digs at 12 excellent receptions, habang naglapag si Molina ng 13 points mula lahat sa atake kasama ang 14 digs at 14 receptions.

Mahusay naman ang pamamahagi ng bola ni ace playmaker Angelica Cayuna sa kanyang 21 excellent sets kasama ang dalawang puntos.

“Our job is not yet done and we know Chery Tiggo will give us a tough fight, and so we will focus on our recovery and we will practice again,” eksplika ng Business Management graduate.

Nanguna naman sa puntusan para sa Chery Tiggo si Pauline Gaston sa 14 points mula sa 11 atake at tatlong blocks, habang may tig-13 puntos sina Ejiya “Eya” Laure, kasama ang 10 digs, at Mylene Paat, ayon sa pagkakasunod, gayundin si Ennajie “EJ” Laure sa ambag na 12 puntos at apat receptions.

Tumapos naman ng double-double sa depensa si Jennifer Nierva sa 22 receptions at 16 digs, samantalang may ibinigay na 18 excellent sets si Jasmine Nabor na umaasang makakabawi sa Game 2 sa Sabado sa unang laro.

Naunang nagkaharap ang dalawang koponan sa preliminaries nang matakasan ng Chery Tiggo ang Cignal sa makatindig-balahibong fifth set sa 17-25, 25-19, 21-25, 25-22, 16-14 noong Nobyembre 21 sa PhilSports Arena tungo sa 7-1 rekord ng Crossovers.

(Gerard Arce)