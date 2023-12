Tonton ayaw nang maghubo sa pelikula

Usong-uso ngayon na naghuhubo sa harap ng kamera ang mga beteranong aktor. Nagawa ‘yan nina Joko Diaz, Mark Anthony Fernandez, Ricky Davao, pati na sina Baron Geisler, at marami pang iba.

Kuwento ni Tonton Gutierrez, inalok din pala siya na maghubo sa pelikula, sa edad niya ngayon. Nakatrabaho na raw niya noon ang direktor, at sinabihan nga siya na may hubaran.

“Tinanong ko kung gaano kaano (katindi ang hubaran, love scene). Pero at the end of everything, hindi siya natuloy,” sabi ni Tonton.

Bakit hindi natuloy?

“Nagkaroon ng something na hindi pagkakaunawaan. Sabihin na natin, sa talent fee. Nagkaproblema sa talent fee. Siguro, blessing in disguise na rin, kasi ang mga anak ko, dalawang babae.

“Lalo na ngayon sa social media na lumalabas talaga ang mga scene na ganun. But I have nothing against actors, or movies, or movie outfit na gumagawa ng ganun. Ang sa akin lang, pang-sarili ko lang, okey na huwag na.

“I’d rather pass na lang ako sa mga pelikula o sa mga scene na ganun,” sabi ni Tonton, na bida rin sa ‘Unspoken Letters’ na isang wholesome movie, at bida nga ang baguhang si Jhassy Busran.

At siyanga pala, dapat ding abangan si Tonton sa pelikulang ‘Family of Two: A Mother and Son Story’ na entry sa Metro Manila Film Festival, at bida sina Sharon Cuneta, Alden Richards, ha!

(Dondon Sermino)