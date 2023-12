Throwback sa masaklap na karanasan! Ex-PBA star Mac Cardona asar-talo sa P30K pasahod ng mga farm team

ISINIWALAT ni former PBA player Mac Cardona ang madilim na karanasan nito at ibang players na naglaro sa tinatawag na ‘farm teams’ kung saan ay sumusuweldo lamang sila ng P30,000 kada buwan.

Ibinulgar ni Cardona na sa pagdating ng Blackwater Bossing at Kia (ngayon ay Terrafirma na) nagsimula ang mapait na kapalaran ng ibang players sa PBA.

“Simula ‘nung pumasok ‘yung dalawang teams na ”yun—’yung Black Tubig (Water), tsaka ‘yung Kia, nagkandaletse-letse na ‘yung mga buhay ng mga PBA players,” saad ni Cardona.

Ayon sa dating PBA Best Player of the Conference na si Cardona, tinatarget ng Blackwater at Terrafirma ang mga bagong players dahil pwede umano nilang babaan ang kanilang sweldo.

“Bumaba ‘yung value ng mga players. Bakit? ‘Kukuha na lang ako ng mas bata kaysa dito sa matanda na mahal. Bata na mura, pwede kong utuin’,” ayon sa one-time PBA scoring champion.

Sinabi pa ni Cardona na inoperan siya ng GlobalPort (NorthPort) ng sweldong P30,000 kada buwan noong naglaro siya sa season 2016–2017.

“Ako nga sinuwelduhan ako ng Global (GlobalPort) ng P30K,” hayag ni Cardona.

Kwento rin ni Cardona na pati si LA Revilla ay sumusuweldo ng P30,000 kada buwan noong naglaro ito sa Terrafirma Dyip, ang malala ay may mga players na hindi pa nababayaran.

(Abante Sports)