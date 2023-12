Tatalon sa B.League? Kevin Quiambao bibiyahe sa Japan

NAKATAKDANG magtungo sa Japan si Kevin Quiambao, ang UAAP Season 86 Most Valuable Player, Finals MVP at champion mula La Salle.

Pero hindi upang makipagpulong sa anumang Japan B.League squad kundi upang magbakasyon kasunod ng nakakapagod subalit matagumpay na UAAP season.

Nilinaw ni Quiambao na magbabakasyon lamang siya kasama ang pamilya kasunod ng sangkaterbang papremyong nakuha mula sa Acer Player of the Season Award (P30K), PS Bankable Player of the Season (P50K), Hyundai Exceptional Player of the Season (P100K), Toughest Player of the Season, at ang P75,000 galing sa PS Bank para sa Finals MVP.

Inamin ni Quimabao na may ilang mga alok ito sa ibang bansa, subalit itinangging ilahad ang mga ito.

Matatandaang maagang nag-alisan sa collegiate league ang ilang mga Pinoy ballers upang maglaro sa Japan at Korean League na kinabibialangan nina Carl Tamayo ng UP (Ryukyu), Dwight Ramos ng Ateneo (Hokkaido), SJ Belangel ng Ateneo (Daegu Kogas Pegasus), RJ Abarrientos ng FEU (Ulsan Hyundai) patungo sa Shinshu Brave Warriors, gayundin sina Kai Ballungay ng Ateneo at Miguel Oczon ng CSB sa Ulsan Hyundai.

Puntirya ni Quiambao na maibigay sa De La Salle University ang ikalawang sunod na kampeonato sa susunod na taon para depensahan ang pinaghirapang korona.

Tinapos ng multi-awarded forward ang mga espekulasyon ng pag-alis nito sa collegiate league upang kunin ang malaking opurtunidad na naghihintay sa professional ranks, kung saan kabi-kabila ang mga alok rito sa Japan at Korean League.

“Playing for DLSU has been one of the greatest blessings in my life. After constantly consulting my family and friends, we’re excited to run it back and try to make it B2B!” pahayag ni Quiambao sa kanyang official Instagram post na may nakasulat na #MVPTourContinues #17.

Muling gumawa ng kasaysayan ang 6-foot-7 forward nang hiranging season at Finals MVP upang dalhin sa pang-10 kampeonato ang La Salle, habang unang lokal na manlalaro sapol nang manalo ng back-to-back MVP si Kiefer Ravena ng Ateneo Blue Eagles noong 2014 at 2015.

Minsan nang inihayag ng 22-anyos mula Muntinlupa City na umaasa itong makakapag-uwi pa ng kampeonato para sa Taft-based squad matapos gumarahe ito ng kabuuang 14.66 puntos, 9.33 rebounds, 2.33 assists at 2.0 blocks kada laro.

(Gerard Arce)