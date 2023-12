NATUPAD na raw sa wakas ang pangarap ni Rain or Shine player Beau Belga na Mercedes-Benz dahil sa kanyang special someone.

Sa kanyang Instagram account, shinare ni Belga ang kanyang Chedeng o Mercedes-Benz habang nakaupo at nakatayo siya sa tabi nito.

Pinasalamatan niya ang babaeng tila siyang nagregalo sa kanya ng bagong sasakyan.

“It’s been a dream of having an MB car since i was a kid and this beautiful lady @beautified_by_mdc made it possible,” ani Belga.

“Thank you as always and I Love You As Always,” dagdag pa niya.

(Issa Santiago)